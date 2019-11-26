ميركل : نأمل أن نساهم في الاستقرار السياسي بليبيا

أخبار ليبيا 24ـ

أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على أهمية عملية السلام في ليبيا، مُبينة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا الصدد، لاسيما بعد العدوان على طرابلس.

المستشارة الألمانية أعربت، خلال لقاء صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، عن آمالها في أن تساهم بالاستقرار السياسي في ليبيا، في إشارة إلى مؤتمر برلين المزمع عقده خلال الفترة القادمة .

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، سيتم تنظيمه خلال الفترة المقبلة، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.