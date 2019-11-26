مهاجمًا المسؤولين الأمريكيين.. زوبية: عليكم أن تخجلوا من جلوسهم مع حفتر

مهاجمًا المسؤولين الأمريكيين.. زوبية: عليكم أن تخجلوا من جلوسهم مع حفتر واصفًا حفتر بـ"المجرم" و له تاريخ دموي في تشاد وليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد مدير إدارة الإعلام الخارجي بحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام سابقًا، جمال زوبية، لقاء مسؤولين في الولايات المتحدة بمن أسماه “مجرم الحرب حفتر”، الذي اعتبره يقود إرهابًا فعليًا، حسب وصفه .

وطالب زوبية، في تغريدة له، المسؤولين الأمريكيين بالخجل؛ لأنهم التقوا شخصا له تاريخ دموي في تشاد وليبيا، في إشارة إلى حفتر الذي اعتبر أنه لا يملك سوى القتل والتدمير ومعاناة المزيد من المدنيين.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن وفدا من كبار المسؤولين الأمريكيين اجتمع مع خليفة حفتر، أمس الأول، لمناقشة الخطوات الرامية إلى وقف الأعمال القتالية وسبل الحل السياسي للصراع الليبي.