الشحنة الثانية..مركز الرقابة يرفض مشروب غازي شويبس “Schweppes”

تاريخ الإنتاج 27 أكتوبر من العام الحالي والكمية 10000 صندوق

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أخبار ليبيا24ـ خاصّ

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، عن رفضه الشحنة الثانية لمشروب غازي بنكهة الرمان العلامة التجارية شويبس “Schweppes“.

وأوضح المركز أن سبب الرفض؛ لأنها غير مطابقة للمواصفة القياسية الليبية رقم 15 الجزء 3 لسنة 2015، لوجود اللون E122 (الكارموزين ) المحظور.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن تاريخ الإنتاج 27 أكتوبر من العام الحالي، لافتا إلى أن الكمية 10000 صندوق.

وأفاد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أن نقطة وصول الشحنة إمساعد، و المنشأ والمصدر جمهورية مصر العربية.

ولفت المركز إلى أن الرفض لأي شحنة المقصود به تاريخ الإنتاج الذي تم رفضه وليس كل العلامة التجارية.

وكان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أعلن الأيام القليلة الماضية عن رفض الشحنة الأولى لمشروب غازي بنكهة الرمان العلامة التجارية شويبس “Schweppes”.

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