مالك نادي ألميريا يتكفل بإقامة مهرجان اعتزال طارق التايب

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أخبار ليبيا24

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني الشيخ تركي آل الشيخ عن تكفله بإقامة مباراة تكريم للنجم الليبي طارق التايب.

وابدى تركي آل الشيخ استعداده لتنظيم حفل اعتزال لطارق التايب يجمع الهلال السعودي والأهلي المصري، مطالبا اللاعب بالاتفاق مع الأهلي المصري والهلال على المواعيد والتكاليف.

وكان تركي آل الشيخ قد قام بزيارة رئيس النادي الأهلي المصري في منزله، ونشر بعض الصور التي تجمعهما سويًا وعلق عليها ” في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب “.

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