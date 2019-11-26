عقب تهديده باشاغا..داخلية الوفاق تطالب بضرورة القبض على “الشقعابي”

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طالبت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء جـميع الأجهزة الأمنية والضبطية ضـبط الإرهابي المدعو عماد فرج منصور الشقعابي.

وأوضحت الوزارة أن أمر القبض جاء بناء على تعليمات وزير الـداخلية المفوض فتحي باشاغا، مؤكدة أن الشقعابي موقوف عـن الـعمل وصادر بحقه أمر ضـبط وإحـضار لاتـهامه فـي عـدة قضايا.

وشددت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني على ضرورة إحالته إلـى مكتب النائب العام عند ضبطه، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وكان عماد منصور الشقعابي وجه رسالة تهديد شديدة اللهجة إلى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، وإلى عدد من القيادات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة، متهما إياهم بالخبث والفساد وزعزعة الأمن والتسبب في تهجير مئات الأسر الليبية، وخلق المشاكل والفتن، واصفًا إياهم بأشنع الصفات وأقبحها.

وفتح الشقعابي النار، من خلال فيديو نشر له على موقع فيسبوك، على باشاغا بعد إصدار الأخير أوامر ضبط وإحضار والحظر من السفر بتهمة أنه منسق عام بين جماعة أنصار الشريعة وتنظيم داعش الإرهابي.

وأصدر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، يوم الإثنين، أوامر ضبط لـ “عماد فرج منصور الشقعابي”، حيث عممت الوزارة على كافة أجهزتها الأمنية وأمرت مصلحة الجوازات بحظره من السفر.

وأشارت الوزارة، إلى أن لديها معلومات تفيد بشغل الشقعابي منصب منسق عام بين جماعة أنصار الشريعة وتنظيم داعش الإرهابي، لتهديده عدد من ضباط الشرطة بالقتل.

والشقعابي من مواليد بنغازي سنة 1982 وهو أحد سكان منطقة (بودزيرة) شرقي بنغازي، وهو أحد الضالعين في مجزرة (السبت الأسود) والتي راح ضحيتها العشرات من شباب بنغازي في 13 يونيو 2013.

كما أنه مسؤول عن مقتل واختفاء عناصر من أمن المنشآت التابعين لوزارة الداخلية إبّان انطلاق عملية الكرامة ضد المجموعات المسلحة والجماعات الإرهابية المتطرفة، في منطقة بودزيرة شرقي بنغازي.