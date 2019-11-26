ست منظمات مدنية ليبية توقع مذكرات تفاهم مع الاتحاد الأوروبي

أخبار ليبيا 24

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، عن توقيع مذكرات تفاهم لدعم التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة مع ست منظمات مجتمع مدني ليبية، بالتعاون مع وزارة التخطيط الليبية.

وذكرت البعثة، أن هذا الدعم يأتي في إطار مشروع “EU4PSL” الممول من الاتحاد الأوروبي، حيث نظم خبراء من فرنسا ووكالة المساعدة التقنية الفرنسية، دعوة لتقديم مقترحات لدعم 6 منظمات مجتمع مدني ضمن المكون 2 من “EU4PSL ” دعم التمكين الاقتصادي للشباب والنساء وريادة الأعمال.

وأوضحت البعثة، أن منظمات مجتمع مدني جرى اختيارها من المناطق الثلاث في ليبيا، وهي: الجمعية الوطنية للتنمية المستدامة بالزيغن من بلدية وادي البوانيس، ومؤسسة البر والتقوى المدنية الخرية من مرزق، ومؤسستي الميزان للتنمية و”فاب لاب ليبيا” لتنمية الأبداع التقني من بنغازي، ومنظمة مسارات للسلام والتنمية بالزاوية، ومن طرابلس منظمة مجتمع هكسا للتنمية التكنولوجية.

وكانت معايير الاختيار تعددية وتضمنت أهمية المهارات والقيمة المضافة للمستندات المرسلة من قبل المؤسسة ومعايير التشغيل المالية، وقد تألفت لجنة التحكيم من فريق خبراء فرنسا وممثل عن وزارة التخطيط الليبية، بحسب ما نشرت البعثة الأوروبية.

وقالت البعثة، إن منظمات المجتمع المدني ستستفيد أولاً من تدريب مواضيعي كامل قبل أن تبدأ في توجيه 5 سيدات أعمال، مما يساعدهن على تطوير أعمالهن، وسيقومون بدعم رواد الأعمال في مجموعة واسعة من الأنشطة في ذلك خطة العمل، وعملية التسجيل والملاعب واستراتيجيات التسويق والاتصالات ونظام المحاسبة.

وأشارت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إلى أنه من خلال هذا الدعم ستتمكن صاحبات المشاريع من الحصول على المشورة العملية والمساعدة الجماعية من خلال هذه الشبكة الناشئة والديناميكية.