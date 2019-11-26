حفتر يبحث مع وفد أمريكي الخطوات الرامية إلى وقف الأعمال القتالية والحل السياسي للصراع الليبي

حفتر يبحث مع وفد أمريكي الخطوات الرامية إلى وقف الأعمال القتالية والحل السياسي للصراع الليبي

أخبار ليبيا24

بحث القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر مع مسؤولون أمريكان كبار الخطوات الرامية إلى وقف الأعمال القتالية والحل السياسي للصراع الليبي.

وأكد المسؤولون الأمريكان – بحسب مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية – دعم الولايات المتحدة الكامل لسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء استغلال روسيا للصراع على حساب الشعب الليبي.

وبنت هذه المناقشات الصريحة على المحادثات الأخيرة مع مسؤولين في طرابلس بهدف إرساء أساس مشترك للتقدم بين الطرفين بشأن القضايا التي تفرق بينهما في سياق التوجه نحو إبرام اتفاق وقف لإطلاق النار.

واشتملت هذه المحادثات على الجهود الملموسة لمعالجة مسألة الميليشيات والعناصر المتطرفة وتوزيع الموارد بحيث يستفيد منها الليبيون جميعا.

وتحث الولايات المتحدة الطرفين على اغتنام هذه الفرصة لبناء مستقبل آمن ومزدهر لليبيا.

يشار إلى أن الوفد الأمريكي ضم نائب مستشارة الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيكتوريا كوتس والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والنائب الرئيسي لمساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية في وزارة الطاقة ماثيو زايس ونائب مدير الاستراتيجية والمشاركة والبرامج في القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا اللواء ستيفن ديميليانو.