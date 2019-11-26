المشري يبحث مع بومطاري ميزانية العام القادم متطرقين إلى التداعيات الاقتصادية للعدوان على طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، اليوم الثلاثاء، وزير المالية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، فرج بومطاري، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان له، أن اللقاء تناول التداعيات الاقتصادية للعدوان على طرابلس، بالإضافة إلى مناقشة ملف الجرحى وسُبل تسهيل الإجراءات المالية الخاصة بعلاجهم.

وتابع المكتب أن اللقاء شهد أيضًا، مناقشة الميزانية العامة للعام القادم، وسبل تقليص الإنفاق في الباب الأول من الميزانية وآلية وضع جدول مرتبات موحد لموظفي الدولة كافة.

كما تم مناقشة سير الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المتخذة بشأن معالجة التشوهات واستبدال الدعم السلعي بالنقدي.