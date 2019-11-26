السفارة الأمريكية في ليبيا: معارك طرابلس تزيد الخطر على الطيران المدني في المجال الجوي الليبي

السفارة الأمريكية في ليبيا: معارك طرابلس تزيد الخطر على الطيران المدني في المجال الجوي الليبي حظرت إدارة الطيران الفيدرالية عمليات الطيران المدني على جميع الارتفاعات في أراضي ليبيا

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أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا أن القتال المستمر حول طرابلس وزيادة مشاركة القوات الأجنبية والمرتزقة أدى إلى زيادة الخطر على الطيران المدني في المجال الجوي الليبي.

وأضافت السفارة في بيان لها أنه في 23 أكتوبر 2019 حظرت إدارة الطيران الفيدرالية عمليات الطيران المدني الأمريكية على جميع الارتفاعات في أراضي ليبيا ومجالها الجوي، مشيرة إلى وجود خطر غير مقبول على عمليات الطيران المدني.

وأوضحت السفارة الأمريكية أن مطار معيتيقة ما زال مغلقًا ، وتظل هناك قيود كبيرة على السفر الجوي التجاري العابر إلى المجال الجوي الليبي أو عبره بسبب الحرب الأهلية المستمرة هناك.

وشددت السفارة الأمريكية في ليبيا على المواطنين الأمريكيين مراجعة نصائح وزارة الخارجية الأمريكية المتعلقة بالسفر إلي ليبيا.

وأكدت أن الحكومة الأمريكية تشعر بقلق بالغ إزاء استهداف النقل التجاري في ليبيا وتحظر عمليات الطيران التجارية الأمريكية داخل المجال الجوي الليبي.

ولفتت السفارة إلى أن الحكومة الأمريكية غير قادرة على تقديم المساعدة الطارئة للمواطنين الأمريكيين في ليبيا ، حيث أوقفت السفارة الأمريكية عملياتها في طرابلس في عام 2014.