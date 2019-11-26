الحويج :  نسعى لمقاضاة قطر وتركيا في محكمة الجنايات الدولية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة “عبد الهادي الحويج” المجتمع الدولي إلى التعرف على حقيقة الوضع الراهن في ليبيا، بعد نجاح الجيش الليبي في تحرير 90% من الأراضي التي كان يسيطر عليها المسلحون والإرهابيون.

الحويج حمّل – في إيجاز صحفي نشرته وزارة الخارجية – تركيا وقطر مسؤولية ما يحدث في ليبيا، مشيرًا إلى أن وزارته شكلت لجنة وزارية لجمع الأدلة عن تورط قطر وتركيا في تأجيج الأزمة في ليبيا، والدعم الشخصي الذي قدمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد للجماعات الإرهابية.

وأضاف البيان أن الأدلة التي تتوصل إليها اللجنة ستقدمها وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.