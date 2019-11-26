اختتام بطولة البلياردو في سرت

أخبار ليبيا24- خاص

اختتمت في مدينة سرت فعاليات بطولة البلياردو المفتوحة التي نظمتها بلدية سرت تحت شعار (الرياضة رسالة سلام).

وتوج اللاعب عزالدين محمد بالترتيب الأول للبطولة عقب فوزة على اللاعب عمر قرباج، وشارك في فعاليات البطولة 30 لاعبا وشهدت حضور متميز.

واختتمت البطولة بإقامة احتفالية حضرها عضو المجلس البلدي سرت صالح علي عيادة ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم الهادي اسويطى وعضو الاتحاد الفرعي لكرة القدم خليج سرت عقيلة مصباح ورئيس الاتحاد الفرعي نادي الخليج سرت الجارح عمران.