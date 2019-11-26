اختتام بطولة البلياردو المفتوحة في سرت شارك في فعاليات البطولة 30 لاعبا

أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت في مدينة سرت فعاليات بطولة البلياردو المفتوحة، التي نظمتها بلدية سرت، باستضافة مقهى العمدة، وذلك تحت شعار “الرياضة رسالة سلام”.

وتوج اللاعب عزالدين محمد، بالترتيب الأول للبطولة عقب فوزه على اللاعب عمر قرباج .

وشارك في فعاليات البطولة 30 لاعبا وشهدت حضورا متميزا .

واختتمت البطولة بإقامة احتفالية حضرها عضو المجلس البلدي سرت صالح علي عيادة، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم الهادي إسويطي، وعضو الاتحاد الفرعي لكرة القدم خليج سرت عقيلة مصباح، ورئيس الاتحاد الفرعي نادي الخليج سرت الجارح عمران .