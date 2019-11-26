إصابة شاب برصاصة طائشة في بنغازي تم نقله لمستشفى الجلاء للحوادث وحالته مستقرة

أخبار ليبيا24- خاص

أُصيب اليوم الثلاثاء في مدينة بنغازي الشاب أسامة الزروق برصاص عشوائي في منطقة الحدائق.

وقال شاهد عيان لـ”أخبارليبيا24″ إن حالة المصاب كانت في الصدر، موضحًا أنه تم نقله لمستشفى الجلاء للحوادث وحالته مستقرة.

وأشار الشاهد إلى أن إصابة الشاب كانت أثناء مشاجرة بين عائلتين في المنطقة انطلقت الرصاصة لتصيبه في الصدر.

وتعاني مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية من انتشار السلاح ما بعد 2011 مما تسبب في سقوط مئات الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح.