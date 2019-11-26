آمر منطقة طبرق العسكرية يناقش مشاكل شركة المياه التشديد على إرجاع عدد 17 سيارة نقل مياه تابعة للشركة

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش آمر منطقة طبرق العسكرية رئيس الغرفة الأمنية، اللواء هاشم بورقعة مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة المؤقتة عوض الدرسي المشاكل المتعلقة بشركة المياه والصرف الصحي.

وشدد بورقعة خلال الاجتماع بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية على ضرورة إرجاع عدد 17 سيارة نقل مياه تابعة للشركة بوجود حراسة من الغرفة الأمنية ومن يخالف من السائقين التسليم سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأكد آمر منطقة طبرق العسكرية في نهاية الاجتماع أن القانون فوق الجميع ولا حصانة لمن يخالف القوانين.

ومن جهته، طالب رئيس الموارد المائية من الغرفة الأمنية بالتعاون من أجل تقديم خدمات مميزة للمواطنين،وأن تسخر خدمات هذه الشركة بتوزيع المياه على الأحياء التي لا تصلها المياه عن طريق الشبكة العامة.