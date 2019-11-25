هذا الأسبوع .. مجلس الأمن يشهد إحاطات حول الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة، الاستماع خلال الأسبوع الجاري، إحاطات حول الأزمة الليبية في مجلس الأمن الدولي.

الشؤون السياسية أوضحت في بيان له، أمس الأحد، أن الإحاطات ستتضمن أزمات منطقة الشرق الأوسط، منها الصومال واليمن وسوريا.

وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، كشف في آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، تزايد حدة الصراع في ليبيا، مُبينًا إشراك المرتزقة والمقاتلين، في العمليات العسكرية على طرابلس، والتي بدأت في الرابع من أبريل الماضي.

وأعرب سلامة، في إحاطته، عن قلقه البالغ إزاء اتساع نطاق نيران المدفعية تجاه طرابس، مؤكدًا ارتفاع عدد القتلى والجرحى من المدنيين، خلال الأيام الماضية.

المبعوث الأممي قال في إحاطته: “بعد انقضاء سبعة أشهر ونصف على بدء النزاع في ليبيا، وبالنظر إلى التصعيد الخطير الأخير في الأعمال العدائية في طرابلس وما حولها، نجد أنفسنا، أكثر من أي وقت مضى، في سباق مع الزمن من أجل التوصل إلى حل سلمي من شأنه أن ينقذ أرواح الكثيرين.

وتابع: “يعتريني الغضب والحزن، لوقوع حادث آخر اليوم تسبب في خسائر فادحة بين المدنيين، إذ تعرض أحد مصانع البسكويت في حي وادي الربيع بطرابلس للقصف بالطيران، بحسب المعلومات الأولية، مما تسبب في وفاة عشرة أشخاص وأكثر من 35 إصابة، ويبدو أن غالبية القتلى كانوا من المهاجرين، لكن اثنين منهم على الأقل كانا ليبيين، وبغض النظر عما إذا كان الهجوم قد استهدف المصنع عمدًا أم إنه كان عشوائيًا، يمكن أن يرقى هذا الهجوم إلى جريمة حرب، ونحن نعمل على تقصي الحقائق على الأرض”.

وأضاف سلامة، أن خطوط المواجهة في جنوب طرابلس، تتسم بوضعٍ كثير التقلب، وأنه تتضح المخاطر والعواقب المباشرة للتدخل الأجنبي بشكل جلي ومتزايد، موضحًا أنه لسد الثغرات الناجمة عن نقص العامل البشري، وأن إشراك المرتزقة والمقاتلين من الشركات العسكرية الخاصة يشهد تزايدًا مستمرًا، مُتابعًا: “من الطبيعي أن يؤدي إقحام هؤلاء المقاتلين من ذوي الخبرة إلى اشتداد حدة العنف، ويساورني قلق بالغ إزاء اتساع نطاق نيران المدفعية صوب شمال المدينة، حيث ارتفع خلال الأيام الماضية عدد القتلى والجرحى من المدنيين، فيما تغادر العديد من الأسر المناطق التي تأثرت بالقصف، ومن شأن زيادة وتيرة القتال البري في هذه المناطق المكتظة بالسكان أن يؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة”.

وواصل: “لقد أضحى استخدام القوة الجوية والتكنولوجيا الدقيقة سمة سائدة لنزاع كان من شأنه أن يظل منخفض الحدة لولا ذلك، وتقدر البعثة العدد الإجمالي للغارات التي شنتها طائرات مسيّرة تابعة لقوات “الجيش الوطني الليبي” بما يزيد كثيرًا عن 800 غارة منذ بداية النزاع، فيما يقدر العدد الإجمالي للغارات التي شنتها طائرات مسيّرة تابعة لحكومة الوفاق الوطني بنحو 240 غارة”.