مُهاجمًا قوات الجيش .. جويلي : حفتر يشتري ضعاف النفوس وأراذل القوم بالأموال نحذر كل العابيثن والرد سيكون قاسيًا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، التابعة لقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، أسامة جويلي أن الأيام الماضية، شهدت نشاط ما وصفهم بـ”رؤوس الفتنة” في المنطقة الغربية، بعد فشل دخول قوات حفتر إلى طرابلس.

جويلي هاجم قوات الجيش التابعة لحفتر ، في بيان له، موضحًا أنهم استعانوا بمرتزقة من دول مختلفة.

وتابع أن حفتر يشتري ضعاف النفوس وأراذل القوم بالأموال، والسيارات غير مبالين بجر مدنهم والمنطقة بأسرها إلى حرب دامية نتيجتها آلاف المُهجرين والضحايا الأبرياء، حسب وصفه .

وأضاف أن هذه الحرب عمل الصالحون من كل المدن والقبائل في المنطقة على منعها حفاظًا على الأنفس والأموال والأعراض، مُتابعًا: “ما غرهم إلا اللين، والعفو عن من أجرم قبلهم، وكنا بهذا العفو والتسامح نرجو عودتهم إلى الحق ووأد الفتنة التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بالحالقة”.

واختتم آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية: “إننا نحذر كل العابيثن، بأن الرد سيكون قاسيًا وسنسحقهم بأسر مما يتصورون”.