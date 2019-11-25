مكافحة المخدرات بنغازي تضبط شخص يتاجر بالمواد والأقراص المخدرة تم إعداد كمين محكم له وضبط متلبساً بعملية الاتجار

أخبار ليبيا24

ضبط أعضاء فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي شخص ليبي الجنسية يقوم بالاتجار بالمواد والأقراص المخدرة والمؤثرة عقلياً تابع لأحد تجار المخدرات في مدينة بنغازي تحديداً بمنطقة الوحيشي.

وأفاد فرع مكافحة المخدرات أنه تم إعداد كمين محكم له وضبط متلبساً بعملية الاتجار بالمواد المخدرة والأقراص المخدرة والمؤثرة عقلياً حيث ضبط بحوزته عدد(12) قرص مخدر نوع (أبتريل) وعدد (4) قطع متوسطة الحجم من مخدر الحشيش.

وأضاف الفرع أنه تم أيضًا ضبط عدد اثنان قنينة سعة نصف لتر مملوءة بنصفهم خمرة صنع محلي نوع “قرابة” وأداة تعاطي مايعرف بـ(الكنشة) وبندقية نوع كلاشنكوف وجهاز لاسلكي ومبلغ مالي.



وأشار فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إلى أنه تم اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.