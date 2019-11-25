كونتي: ألمانيا تواجه صعوبات في جمع الأطراف الفاعلة بمؤتمر برلين حول ليبيا إيطاليا تؤكد تعاونها بجدية مع ألمانيا من أجل مؤتمر برلين

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قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي – في إشارة إلى مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية – إن “ألمانيا تواجه صعوبات في جمع كل الجهات الفاعلة حول الطاولة، والتي هي أيضًا أجنبية، ويمكنها المساهمة في حل النزاع الليبي”.

وأكد كونتي في لقاء متلفز بمقر مجموعة “آدنكرونوس” الإعلامية في روما اليوم الإثنين، أنهم يعملون بجد في ألمانيا من أجل هذا مؤتمر برلين، الذي لم يحدد له موعدا بعد، وفق ما ذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وأشار كونتي، إلى أن المؤتمر الذي نظمته حكومته الأولى بعاصمة إقليم صقلية في شهر نوفمبر 2018، كان “ناجحاً”، قائلا: “عندما نظمنا مؤتمر باليرمو نجحنا في استقطاب الجميع، لقد تم الاعتراف بالدور الموثوق لإيطاليا”، حسب تعبيره.

وكانت عاصمة إقليم صقلية مدينة باليرمو الإيطالية قد احتضنت خلال يومي 13 و14 نوفمبر 2018 المؤتمر الدولي من أجل ليبيا، الذي شهد مشاركة واسعة من الأطراف المحلية والدولية الفعالة، وبحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.

وشارك من الجانب الليبي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر.

وتسعى برلين إلى احتضان مؤتمر دولي الشهر المقبل حول ليبيا بمشاركة معظم الأطراف الدولية الفعالة؛ وذلك لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.