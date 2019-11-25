عقب لقاء السراج بملك البحرين.. وزير الخارجية البحريني يؤكد التزام بلاده بعدم التدخل في شؤون الدول الشقيقة والصديقة حكومة الوفاق قالت إن ملك البحرين أعرب عن تقديره ودعمه لجهود السراج لتحقيق الأمن في ليبيا

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قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد اليوم الإثنين إن زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، لم تتضمن أي جدول أعمال لأي مواضيع سياسية.

وأكد بن أحمد، في تغريدة على تويتر، أن مملكة البحرين ملتزمة بموقفها الثابت بعدم التدخل في شؤون الدول الشقيقة والصديقة.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية البحريني، في أعقاب الزيارة التي أداها السراج إلى المملكة ولقائه مع الملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال وزير الخارجية البحريني، “الرئيس فائز السراج يقوم بزيارة خاصة لمملكة البحرين ولم يكن هناك جدول أعمال لأي مواضيع سياسية، ومملكة البحرين ملتزمة بموقفها الثابت بعدم التدخل في شؤون الدول الشقيقة والصديقة”.

وكانت حكومة الوفاق، قد ذكرت يوم الأحد، أن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، أجرى محادثات في المنامة مع ملك البحرين، تناولت مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت الحكومة، أن العاهل البحريني رحب في بداية اللقاء بزيارة السراج، وعلى عمق العلاقات بين ليبيا والبحرين، مشيرة إلى أن الملك البحريني، أعرب عن تقديره ودعم بلاده لما يبذله السراج من جهد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأضافت، أن السراج عن الشكر والامتنان، لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وقال إن زيارته توفر فرصة طيبة للتشاور، كما أطلع ملك البحرين على مستجدات الأوضاع في ليبيا وتداعيات (العدوان) على العاصمة طرابلس، وتحدث عن التدخلات الخارجية السلبية التي ساهمت وتساهم في تفاقم الأزمة الليبية، كما تطرقت المحادثات لجهود محاربة الإرهاب وأهمية التنسيق للقضاء عليه.