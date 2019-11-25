سيالة يطلع المشري على نتائج زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، اليوم الإثنين، وزير خارجية حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، محمد الطاهر سيالة، بمقر المجلس الدولة في طرابلس.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، في بيان له، أن سيالة أحاط خالد المشري، بنتائج زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأيام الماضية.

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد "خالد المشري" وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني السيد "محمد الطاهر سيالة"، بمقر… Posted by ‎المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة‎ on Monday, November 25, 2019

وتابع المكتب الإعلامي في بيانه، أن اللقاء شهد بحث آخر المستجدات السياسية والعسكرية في ليبيا وتطورات صد العدوان على العاصمة طرابلس.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، يوم الثامن عشر من نوفمبر الجاري، أن وفداً ممثلاً للحكومة برئاسة، وزير الدخلية فتحي باشاغا، التقى بوكيل وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الخزانة ووزارة الدفاع ومساعد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والوكالة الأميركية للتنمية وهيئة الأركان المشتركة، بناء على دعوة رسمية من الجانب الأمريكي.

وتابعت في بيان لها، أن الاجتماعات تطرقت إلى أهمية العلاقات الليبية الأميركية في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتوضيح الآثار الجسيمة للعملية العسكرية الغاشمة على العاصمة طرابلس والتي أطلقتها مجموعة مسلحة خارجة عن الشرعية والقانون وما سببته من خروقات أمنية كبيرة وتقويضها لجهود حكومة الوفاق الوطني في بسط الأمن والإستقرار، حسب البيان.