دغيم: يطالب بمعاملة المهجرين الليبيين منذ 2011 وحتى مايو 2017 بنفس الضوابط الحكومة تجاهلت تعويض سكان مدينة بنغازي عن الأضرار جراء الحرب ضد الإرهاب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى عضو مجلس النواب زياد دغيم، وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، بالعاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة قضية إعادة المهجرين وتعويضهم .

دغيم ذكر في تصريحات صحفية أنه تم الاتفاق على إصدار “الحويج” توضيحًا لرؤية الحكومة المؤقتة، حول الملف، بما يضمن معاملة كل الليبين المهُجرين منذ 2011م، وحتى مايو 2017م، بنفس الدرجة والضوابط، وأحقيتهم بالعودة الآمنة وجبر الضرر وتعويضهم .

وتابع أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة وزارية بالخصوص، في إطار المصالحة العامة والعدالة الانتقالية والتشريعات النافذة، موضحًا أن ذلك يتطلب إصدار مؤسسات الدولة قائمة بالمتهمين لاستثنائهم من العودة إلى حين تسوية أوضاعهم القانونية عبر قضاء نزيه وحماية الدولة ومؤسساتها الشرعية المحايدة الضامنة للمصالحة الوطنية.

وأضاف “كما تم مناقشة الأولوية الملحة للنواب وعلى رأسهم النائب عصام الجهاني، وهو موضوع النازحين والمتضررين بشكل عام ومنها تاورغاء ودرنة ومناطق بنغازي”،

وأوضح أن الأمر يحتاج لجهود أكبر، وتنظيم سكان قاريونس والليثي وقنفودة ووسط البلاد والصابري ودرنة وتاورغاء أنفسهم لسهولة حركتهم مع النواب لنيل حقوقهم والتي تصل إلى ثلاثة مليار دينار ليبي بالتدريج بداية من إلزام الحكومة بقرار من مجلس الوزراء يضمن حقهم.

وأعرب النائبان في مجلس النواب زياد دغيم وعصام الجهاني، عن استغرابهما من تجاهل الحكومة المؤقتة لسنوات تعويض سكان إقليم برقة خاصة مدينة بنغازي عن الأضرار وهدم البيوت بحجة عدم توفر المال، ما جعل معاناة النازحين والمهجرين منذ عام 2014م مستمرة حتى اليوم.

وانتقد النائبان، في بيان مشترك، الخميس الماضي، عدم وضع الحكومة المؤقتة خطة ومعايير ولم تبذل جهودا وخطوات لإعادة المهجرين والنازحين من سكان المدينة غير المتورطين منهم في أي تهم بذاتهم والذين هاجروا إلى طرابلس ومصراتة وخارج ليبيا لأسباب مختلفة، كما لم تباشر الحكومة بجبر الضرر وتعويض المتضررين.

واعتبر النائبان أن الحكومة تتعامل بانتقائية مع المهجرين، لاسيما أنها أعلنت منح تعويضات للنازحين من النظام الجماهيري، معربان عن شعورهما بالقلق العميق لأن يؤدي الأمر إلى تغير ديمغرافي لعاصمة برقة، مدينة التنوع والتعدد السياسي ولاجتماعي، وفقا للبيان.

وطالبا الحكومة المؤقتة بتخصيص قيم تعويض المتضررين من الحرب والذين وثقوا خسائرهم وفق تقديرات مندوبي المحكمة وهيئة المرافق العامة وإجراء اللازم من الخطوات تجاه بقية المهجرين أيضا.