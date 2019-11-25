جريمة حرب جديدة..طفل آخر يقتل أثناء مشاركته ضمن قوات الوفاق في محاربة القوات المسلحة مقتل وإصابة ومشاركة هؤلاء الأطفال في المعارك والاشتباكات يعد جريمة حرب

أخبار ليبيا24

ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل مقتل أو إصابة أطفال يشاركون في المعارك التي تخوضها القوات المسلحة ضد القوات التابعة لحكومة الوفاق على تخوم طرابلس، حيث يشارك هؤلاء الأطفال ضمن الكتائب التي تقاتل تحت حكومة الوفاق.

مقتل وإصابة ومشاركة هؤلاء الأطفال في المعارك والاشتباكات يعد جريمة حرب تحرمها وتجرمها كافة القوانين والشرائع الدولية.

وفي مايو من العام الحالي قتل خلال المعارك على تخوم العاصمة طرابلس عدد من عناصر قوات الوفاق من بين هؤلاء القتلى طفل يدعى طه توفيق خالد الدباب من زوارة من مواليد شهر يونيو 2001 ما يعد مخالفة لكافة الشرائع السماوية والأرضية ، و خرق واضح لمعاهدة حقوق الطفل.

وبعد مقتل الدباب بمدة شهر تقريبًا وتحديدًا في أواخر يونيو قتل أيضًا خلال الاشتباكات ضد القوات المسلحة الطفل أحمد علي الشعافي من مواليد 2004 ومن مدينة تاجوراء.

حيث قتل الشعافي خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور وادي الربيع طرابلس مايعتبر ناقوس خطر في السماح للأطفال للمشاركة في هذه المعارك.

واليوم الإثنين تم تسجيل وفاة الطفل قدري محمد الصويعي الشهير “السكرة” من مواليد 2004 ومن سكان منطقة المدينة القديمة بمدينة طرابلس والتابع لمليشيا “ثوار طرابلس”.

وتوفي الصويعي متأثرا بجراحه في إحدى المصحات الطبية في طرابلس بعد أن تعرض لإصابة بالغة جراء المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور عين زارة طرابلس خلال أكتوبر الماضي.

وفي سبتمبر من العام الحالي أيضًا تم تسجيل إصابة أخرى لطفل آخر يبلغ من العمر 16 عامًا فقط حيث أصيب خلال المواجهات في محور عين زارة.

الطفل “طارق محمد بن راشد” الشهير بـ “كرمبو” أو “كعبور” مواليد 2003 ومن مدينة مصراتة والتابع لمليشيا “كتيبة الحركة 7 – لواء الصمود”، والذي أصيب خلال المواجهات المتقطعة ضد القوات المسلحة الليبية في محور عين زارة طرابلس.