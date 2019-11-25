تعرف على الإرهابي الذي أصدر باشاغا مذكرة قبض في حقه؟

أحد المقربين من الإرهابي وسام بن حميد صاحب البيعة لداعش

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أخبار ليبيا24– خاص

  • هو عماد فرج منصور الشقعابي من مواليد مدينة بنغازي سنة 1982.
  • من سكان منطقة الكويفية شرق بنغازي.
  • فشل في إنهاء دراسته.
  • انضم بعد ذلك لكتيبة شهداء ليبيا الحرة التابعة لمجلس شورى بنغازي الإرهابي
  • كان يقوم بجباية المال من الشاحنات المصرية التي تنقل البضائع إلى بنغازي
  • شارك في اشتباكات السبت الأسود والتي راح ضحيتها العشرات من شباب مدينة بنغازي بتاريخ 13‏/06‏/2013.
  • عماد الشقعابي أحد المقربين من الإرهابي وسام بن حميد صاحب البيعة لداعش و يعتبر ذراعه الأيمن.
  • متهم بالقبض والإخفاء القسري لعدد من رجال الجيش والشرطة في منطقة الكويفية وبودزيرة بعلم وإدارة الإرهابي المدعو وسام بن حميد .
  • فر من مدينة بنغازي عقب دخول قوات الجيش إلى المدينة في شهر أكتوبر من العام 2014، وتم رصده يتنقل بين مدينة طرابلس ومصراتة.
  • كان أحد المشرفين على نقل السلاح من مدينة مصراتة لمساندة الجماعات الإرهابية في بنغازي .
  • بحسب اعترافات الإرهابي “محمد صفاره” المقبوض عليه كانت تربط الشعقابي علاقة قوية بتنظيم أنصار الشريعة، وكان يتردد على مقر أنصار الشريعة في بنغازي كثيرًا .
  • أصدر وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، مذكرة يطالب الجهات الأمنية بالقبض عليه بتهمة التنسيق بين جماعة أنصار الشريعة وتنظيم «داعش» بتاريخ 24/11/2019.
  • باشاغا وجه برقية مماثلة إلى النائب العام لإصدار مذكرة قبض بحق الشقعابي ورسالة أخرى إلى رئيس مصلحة الجوازات لوضع المذكور في قوائم الممنوعين من السفر إلى خارج البلاد.
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