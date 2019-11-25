تعرف على الإرهابي الذي أصدر باشاغا مذكرة قبض في حقه؟
أحد المقربين من الإرهابي وسام بن حميد صاحب البيعة لداعش
أخبار ليبيا24– خاص
- هو عماد فرج منصور الشقعابي من مواليد مدينة بنغازي سنة 1982.
- من سكان منطقة الكويفية شرق بنغازي.
- فشل في إنهاء دراسته.
- انضم بعد ذلك لكتيبة شهداء ليبيا الحرة التابعة لمجلس شورى بنغازي الإرهابي
- كان يقوم بجباية المال من الشاحنات المصرية التي تنقل البضائع إلى بنغازي
- شارك في اشتباكات السبت الأسود والتي راح ضحيتها العشرات من شباب مدينة بنغازي بتاريخ 13/06/2013.
- عماد الشقعابي أحد المقربين من الإرهابي وسام بن حميد صاحب البيعة لداعش و يعتبر ذراعه الأيمن.
- متهم بالقبض والإخفاء القسري لعدد من رجال الجيش والشرطة في منطقة الكويفية وبودزيرة بعلم وإدارة الإرهابي المدعو وسام بن حميد .
- فر من مدينة بنغازي عقب دخول قوات الجيش إلى المدينة في شهر أكتوبر من العام 2014، وتم رصده يتنقل بين مدينة طرابلس ومصراتة.
- كان أحد المشرفين على نقل السلاح من مدينة مصراتة لمساندة الجماعات الإرهابية في بنغازي .
- بحسب اعترافات الإرهابي “محمد صفاره” المقبوض عليه كانت تربط الشعقابي علاقة قوية بتنظيم أنصار الشريعة، وكان يتردد على مقر أنصار الشريعة في بنغازي كثيرًا .
- أصدر وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، مذكرة يطالب الجهات الأمنية بالقبض عليه بتهمة التنسيق بين جماعة أنصار الشريعة وتنظيم «داعش» بتاريخ 24/11/2019.
- باشاغا وجه برقية مماثلة إلى النائب العام لإصدار مذكرة قبض بحق الشقعابي ورسالة أخرى إلى رئيس مصلحة الجوازات لوضع المذكور في قوائم الممنوعين من السفر إلى خارج البلاد.