بعد عدم التزامها بالملاحظات..الظّواهر السّلبيّة يغلق مطاعم في المدينة مجدّدًا

بعد عدم التزامها بالملاحظات..الظّواهر السّلبيّة يغلق مطاعم في المدينة مجدّدًا إقفال المطاعم تم أثناء حملة التّفتيش على المطاعم التي أغلقت في الأيام الماضية

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

كشف مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة اليوم الإثنين، عن إقفاله من جديد عدد من المطاعم في مدينة بنغازي وضبط مجموعة من العاملين.

وأوضح المكتب أن إقفال المطاعم تم أثناء حملة التفتيش على المطاعم التي أغلقت في الأيام الماضية بالمدينة للنظر عن كثب على آخر المستجدات وما مدى التزام المخالفين بالملاحظات.

ولفت المكتب إلى أنه تمت الموافقة على إعادة مزاولة العمل لعدد من المطاعم، بعد إتمام إجراءاتهم، وأغلقت عددا آخرا لأنهم لم يتلزموا بالمعايير الصحية كما تم ضبط أكثر من (20) عامل أجنبي غير مستوفين الإجراءات.

وشدد مكتب الإعلام على أن إعادة مزاولة العمل، لن تأتي إلا بعد الحصول على الإذن بإعادة الافتتاح وموافقة اللجنة اللجنة المختصة للتأكد من إصلاح ماتمت مخالفتهم عليه.

وأكد مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الظواهر السلبية، أن الجهاز لا يزال مستمرًا في حملته مشددًا على أن سلامة المواطن وتطبيق القانون هي غايتهم.