بدعم من حكومة إيطاليا.. ختام ورشة عمل تدريبية للتوعية بمخاطر الأسلحة الصغيرة والخفيفة في طرابلس

بدعم من حكومة إيطاليا.. ختام ورشة عمل تدريبية للتوعية بمخاطر الأسلحة الصغيرة والخفيفة في طرابلس الأمم المتحدة تختتم دورة حول مخاطر الأسلحة

أخبار ليبيا24

اختتمت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام اليوم الإثنين في طرابلس ورشة عمل تدريبية للتوعية بمخاطر الأسلحة الصغيرة والخفيفة استهدفت 11 شاب وشابة، وذلك بدعم من قبل حكومة إيطاليا.

ووفقًا لمكتب الإعلام ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فقد تناولت الورشة طرق التوعية بمخاطر الأسلحة الصغيرة والخفيفة وضبطها، بالطرق الحساسة للنوع الاجتماعي، بهدف تعزيز قدرات المجتمع في ليبيا.