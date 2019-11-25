بتهمة التنسيق بين أنصار الشرعية وداعش .. باشاغا يصدر تكليفًا بضبط “الشقعابي”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا فتحي باشاغا، كتابا إلى تسع جهات تابعة للوزارة يتضمن تكليفا بالقبض على عماد فرج منصور الشقعابي، المنسق العام بين تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وتنظيم “داعش” الإرهابي.

ووفقا للكتاب، كلّف وزير داخلية الوفاق، كل من رئيس جهاز الردع، ورئيس جهاز المباحث الجنائية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ومدير أمن طرابلس، ومدير أمن مصراتة ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية ورئيس مكتب المعلومات والمتابعة ورئيس قوة العمليات الخاصة، بعملية القبض على الشقعابي.

كما وجه باشاغا، برقية مماثلة إلى كل من النائب العام ورئيس مصلحة الجوازات، لإصدار مذكرة ضبط ووضع “الشقعابي” في قوائم الممنوعين من السفر.

يشار إلى أن المدعو عماد الشقعابي أحد المقربين للإرهابي وسام بن حميد، كم أنه شارك في اشتباكات السبت الأسود والتي راح ضحياتها العشرات من شباب مدينة بنغازي .

وكانت الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة، قد قامت بنشر برنامج « خلف القضبان» والذي يكشف النقاب عن أكبر الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي- أحد الأذرع العسكرية لتنظيم الإخوان الإرهابي، حيث كشفت عن اعترافات إرهابي ليبي يدعي محمد، المكنى بـ”صفارة” التابع للخلية الإرهابية التي تم ضبطها والمتكونة من (17) إرهابيا والتي تم اعترافها خلال الاستدلال على ما يقارب الــ(50) عملية اغتيال ونشطات إرهابية أخرى.

بنغازي #بنغـــــازي..الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة-ليبيا.الموافق الاثنين : 1512018 فشاهـــــد #الجزء_الرابــع من برنامج (من خلف القضبان) بخصوص المتهم الأول التابع للخلية الأرهابية التي تم ضبطها المتكونه من (17) إرهابي والتي تم إعترافها خلال الإستدلال علي مايقارب الــ(50) عملية إغتيال ونشاطات إرهابية أخرى في برنامج (من خلف القضبان) الذي يقدمه لكم مكتب الإعلام الخاص بــ(مكافحة الإرهاب).-كيف تم إغتيال المواطــن (خفاش العبد) ومن هو صديقه الذي تلقى مبلغ مالي بمقابل رصده.؟؟؟-من هو (احميده جعفــر) الذي تم اغتياله من قبل الجماعات الإرهابية…؟؟؟-كيف نجا العسكري (بدر العبيدي)من محاولة إغتياله بمنطقة الصابري من قبل الجماعات الإرهابية..؟؟؟-من هو العسكري التابع لكتيبة شهداء الزاوية الذي قام بمقاومة العناصرا شرية مقاومة شرسة عند الهجوم عليه…؟؟للعلم لم يتم التعرف عليه وتعد واقعه مجهولة حتى الأن وهو يقود سيارة نوع (مازدا)هامبورج شنطة اللون بيضاء…؟؟-ماهي الصلة بين التنظيمات الإرهابية(داعش-ملجس شورى-تنظيم الأخوان)…؟؟-ماهي المقر العسكرية التي كانت تنوي هذه الخلية القيام بعدة عمليات إرهابية فيها قبل القبض عليها…؟؟؟؟-ماذا حدث للإرهابي (أدم البرعصي) عندما قام المجني عليه شهيد (حمد عبدالحميد العبيدي)الملقب ب #قزيزة بمقاومته عند عمليات إغتياله..؟؟#شـــــاهــد_جرائمــهم..#مكتب_الإعلام_بالإدارة_العامة_لمكافحة_الإرهاب_والظواهر_الهدامة Posted by ‎الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة-ليبيا‎ on Sunday, January 14, 2018

واعترف الإرهابي “صفارة” عن ترابط بين قادتهم في تنظيم أنصار الشريعة فمثلا كان يوجد تواصل مع مجلس الشورى و داعش فكان المدعو عماد الشقعابي يتردد على مقر أنصار الشريعة وكان المدعو ناصر المقصبي الذي يتبع الدروع و المدعو هاني المقصبي و المدعو وسام بن حميد وبوكا العريبي من مجلس الشورى يوجد تواصل بينهم مع تنظيم أنصار الشريعة و كان هدفهم الواحد هو قتال الجيش الليبي والقضاء على الجيش الليبي.