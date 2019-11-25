الموارد المائية تبحث أزمة المياه والصرف الصحي في طبرق رئيس مؤسسة الموارد المائية يؤكد على ضرورة تعاون شركة المياه مع تسييري طبرق لحل أزمة المياه

أخبار ليبيا -خاص

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة المؤقتة عوض الدرسي اليوم الإثنين مع المجلس التسييري لبلدية طبرق مشاكل المياه والصرف الصحي في المدينة.

وتناول الاجتماع المشاكل المتعلقة بشركة المياه والصرف الصحي بمكتب طبرق مع رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية.

وأكد الدرسي، على ضرورة التعاون ما بين شركة المياه والصرف الصحي والمجلس التسييري.

وناقش الاجتماع، موضوع سيارات نقل المياه التابعة لشركة المياه والاتفاق مع تسييري طبرق ليتم توزيع المياه عن طريق سيارات الشركة على الأحياء التي تفتقد لوجود شبكة توزيع المياه.

وطالب تسييري طبرق، جدول توزيع المياه على أحياء المدينة، كما أكد على ضرورة متابعة اللجنة المكلفة بغلق التعديات على الخط الرئيسي.

من جانبه، أكد رئيس المجلس التسييري طبرق على ضرورة متابعة البلدية للمشاريع التابعة للمؤسسة الوطنية للموارد المائية وعلى وقوف البلدية مع شركة المياه والصرف الصحي.