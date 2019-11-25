المشري :  حفتر حاول إغراء قادة الثوار في طرابلس بالمال

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، إن المشير خليفة حفتر، يتلقى دعمًا من 4 جهات محلية، موضحًا أن أبرزها قوات الجيش المسلح بنظام القذافي .

المشري أضاف في حوار له مع موقع “عربي 21″، “أبرز هذه الجهات، وأكثرها تدريبًا وتنظيمًا، الكتائب الأمنية التابعة للنظام السابق، وخاصة اللواء 32 معزز، الذي كان يتبع بشكل مباشر لخميس نجل القذافي”، موضحًا أنهم مُدربون جيدًا، ويمثلون حاليًا الجزء الأكبر، من قواته.

وذكر أن هؤلاء، تفرقوا في الدول المجاورة بعد الثورة، لكنهم سرعان ما أعادوا تنظيم أنفسهم في شكل كتائب مسلحة، لينضموا لاحقًا إلى قوات حفتر، مُبينًا أن حفتر يعتمد أيضًا على الشباب الليبي المُغرر بهم والعاطلين عن العمل، حسب وصفه .

وأردف : “الشباب يتم إغرائهم برواتب كبيرة تصل إلى ثلاثة آلاف دينار ليبي، مقابل المشاركة في الهجوم على طرابلس”، مُبينًا أن كتائب ترهونة شاركت في أحداث فبراير، إلا أنها ناقمة على حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، مُبينا أن ذلك سبب نجاح حفتر في استمالتهم، والاستعانة بهم في هجومه على طرابلس .

وزعم رئيس مجلس الدولة، أن قبيلة الفرجان وبعض القبائل المتحالفة معها في الشرق، تقدم الدعم لخليفة حفتر، مُتابعًا: “ينضوي أبناء هذه القبيلة التي ينتمي إليها حفتر في القتال على طرابلس، وما لايقل عن 20 % من شباب هذه القبيلة قتلوا في مُغامرات حفتر”.

واختتم المشري: “حفتر حاول إغراء قادة الثوار في طرابلس ومحيطها بالمال، ووعود بمناصب، في مسعى منه لتذليل العقبات لدخول طرابلس، إلا أنه لم ينجح في ذلك”.