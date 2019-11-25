المسماري : قوات الجيش انتقلت إلى مرحلة الحسم بطرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أرجع الناطق باسم قوات الجيش، أحمد المساري، الحظر المفروض على طرابلس إلي امتلاك قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، طائرات مسيرة نفذت عمليات ضد قوات الجيش، مشيرا إلى أن الوحدات العسكرية تقوم بتحديد منطقة حظر جوي كلما تقدمت في مناطق جديدة.

المسماري قال ، في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، إن الجيش دفع بأنظمة الدفاع الجوي حفاظاً على الأجواء الليبية وحددت مناطق حظر جوي في مناطق العمليات بالعاصمة طرابلس حتى لا يحدث خطأ يستهدف طائرات مدني، مؤكدا أن قوات الشعب المسلح نجحت في إصلاح منظومات دفاع جوي تمتلكها.

وأوضح أن الاستثناء شمل الشق المدني لمطار معيتيقة الدولي في طرابلس، وأن ذلك يأتي نظرا للحالة الإنسانية واستخدام المدنيين للمطار في رحلات جوية، لافتا إلى أن الشق العسكري من المطار سيبقى تحت الاستطلاع.

وأضاف أن الحظر الجوي يشمل الطائرات العسكرية والخاصة والشركات، موضحاً أن المسلحين التابعين لحكومة الوفاق يستخدمون كل الأساليب والحيل لتنفيذ مخططاتهم باستهداف قوات الشعب المسلح.

وأكد المسماري أنه سيمنع منعاً باتاً تحليق الطائرات في مناطق الحظر إلا بالتنسيق المسبق مع القيادة العامة لقوات الجيش، مشيراً إلى أن منطقة الحظر الجوي تمتد من مدينة سرت وسط ليبيا، حتى مدينة زوارة في أقصى مدن الغرب، وأي جهة ترغب في استخدام منطقة الحظر الجوي عليها التنسيق لاستخراج إذن مسبق يصدر من خليفة حفتر.

وكشف أن الوحدات العسكرية استخدمت في معاركها القائمة في طرابلس تكتيكاً ناجحاً جداً لتحييد طرابلس وسكانها عن ويلات الحرب وحماية المدنيين وتطبيق قواعد الاشتباكات، مشيرا إلى أن قواته استنزفت الكثير من الميليشيات خارج طرابلس حيث تم القضاء عليها وعلى مقدراتها القتالية.

وعن سير المعارك العسكرية في طرابلس، أكد المسماري أن العمليات العسكرية تسير بشكل ممتاز، مشيراً إلى أن العمليات الآن تنتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الحسم.

وكانت قيادة قوات الجيش، أعلنت فرض منطقة حظر جوي فوق منطقة عمليات المنطقة العسكرية الغربية، موجهة التنبيه لمصلحة الطيران المدني وكافة شركات النقل الجوي، وكل من يستخدم المجال الجوي الليبي بعدم استخدامه في المنطقة المحددة، كونها منطقة عمليات عسكرية إلا بعد التنسيق معها بهذا الخصوص.