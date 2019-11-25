الخرطوش:ضرب مجموعة تابعة لقوات الوفاق حاولت الالتفاف على مفترق الطويشة

مدفعية الهاوزر تنجح في تدمير مخزن ذخيرة

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أخبار ليبيا24

أكد المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الإثنين أن اللواء 106 مجحفل والكتائب المساندة على رأسها كتيبة عقبة بن نافع نجحت في ضرب مجموعة تابعة لقوات الوفاق كانت تحاول الالتفاف على مفترق الطويشة

وأضاف الخرطوش أنه تم أيضًا صد مجموعة حاولت الهجوم على مواقع الجيش في محيط الرملة، لافتا إلى أن مدفعية الهاوزر تنجح في تدمير مخزن ذخيرة في محيط كوبري السواني يوم أمس الأحد.

ولفت المسؤول الإعلامي إلى أن اللواء 73 مشاة يتقدم اليوم في نقاط جديدة في محيط معسكر النقلية مع محاولات يائسة للعدو لوقف التقدم.

وأوضح الخرطوش أنه قتل خلال المواجهات الجندي هاشم عبدالحميد الدرسي من الكتيبة 303 مدفعية التابعة إلى اللواء 73 مشاة.

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