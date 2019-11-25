الجيش سبق وأن نوه إلى ذلك مرارًا.. باشاغا: يعترف بسيطرة المسلحين على حكومة الوفاق

الجيش سبق وأن نوه إلى ذلك مرارًا.. باشاغا: يعترف بسيطرة المسلحين على حكومة الوفاق باشاغا: الجماعات المسلحة تسيطر على العاصمة وتفسد الحياة فيها

أخبار ليبيا24

أكد وزير داخلية حكومة الوفاق المفوض فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، على ما سبق تأكيده مرارًا من قبل الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، بشأن سيطرة المجموعات المسلحة على مفاصل الدولة في العاصمة طرابلس.

وقال باشاغا، في بيان مسجل تابعته أخبار ليبيا 24، إن هناك مسلحون ومجموعات مسلحة تبتز المسؤولين ومؤسسات الدولة في طرابلس، مشددًا على أنهم يعرقلون بناء الدولة.

وشدد باشاغا، على ضرورة محاسبة معرقلي مسار أمن الدولة من خلال التعدي على المؤسسات الحيوية لها، لافتا إلى أن استتباب الأمن وبسطه عامل أساسي ومهم في بناء الدول والمجتمعات.

وقال، “إن هناك مجموعات وأشخاص مسلحين يبتزون الدولة ويتدخلون في شؤون الدولة ويبتزونها ويفسدون الحياة العامة للناس والحياة السياسية، وإنهم سببوا في خلل كبير في قيادة الدولة وعرقلتها في بمسيرة الإصلاح”.

وأضاف باشاغا، أن وزارة الداخلية ستقوم بوضع خطة أمنية من خلال إنشاء غرفة أمنية مشتركة تعمل وفق قوة الدولة والتنسيق الدولي ومحاسبة كل من تشكل حريته خطرًا على أمن الوطن والمواطن، وذلك للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

وأكد، أن هذه الخطة سترى النور خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى وزارة الداخلية مصممة على نجاح هذه الخطة بكل قوة وبكل حزم.

وقال، “إن أي شخص أو كيان يهدد أمن الدولة؛ فإنه سيتعرض لأن يكون تحت طائلة القانون”، مشيرًا إلى أن الناس ملّت من مظاهر الفوضى ومن عدم قدرة الدولة على القيام بواجباتها بسبب عرقلة المعرقلين الذين ينظرون لمصالحهم الأمنية الضيقة.

وأكد، أن هناك بعض الأشخاص في بعض المؤسسات والإدارات متورطين تورطًا مباشرًا في عرقلة الدولة، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية ستقوم بتأسيس منظومة لجمع البيانات حولهم.

وقال باشاغا، إن وضع ليبيا لا يؤثر في ليبيا فقط، وإنما يؤثر على كل المنطقة والعالم أجمع.

يشار إلى أن تصريحات باشاغا سبق أن نوه الجيش الوطني لها وحذّر منها، وهو ما دفعه لإطلاق عملية تحرير العاصمة من الجماعات المسلحة، لإعادة هيبة الدولة واستمرار بنائها.