إطلاق حملة ضد العنف الاجتماعي في طرابلس تحت شعار “العنف مش حل” حملة لـ 16 يومًا للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي

أخبار ليبيا24

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم الإثنين إطلاق حملة في طرابلس لمدة 16 يوماً للحد من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يوافق يوم 25 نوفمبر من كل عام.

وقال الصندوق، إنه سيعمل مع شركائه المحليين للحد من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في ليبيا، وذلك من خلال العمل على رفع مستوى الوعي بالقضايا المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي ووضع حد للعنف ضد النساء والفتيات، من خلال التركيز على شعار الحملة لهذا العام في ليبيا “العنف مش حل”.

وأضاف الصندوق، أن الحملة تنظم مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم والحركة العامة للكشاف والمرشدات والشركاء المحليين للدعوة إلى زيادة الوعي المجتمعي بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما ضد النساء والفتيات الأكثر ضعفاً كما يشارك في الحملة العديد من المنظمات والمؤسسات المحلية في جميع أنحاء البلاد.

وذكر أنه خلال الحملة سيقوم وشركاؤه بالتوازي مع حكومة الوفاق بتنظيم أنشطة تشمل فعاليات متعددة مفتوحة، وحملات إعلامية ومناقشات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى مسابقة فنية، وذلك من أجل رفع الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما سيتم عرض رسائل التوعية عبر لوحات إعلانية في مواقع مختلفة في ليبيا وستبث على موجات الراديو والقنوات التلفزيونية المحلية في دعوة للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقال الصندوق، إن العنف القائم على النوع الاجتماعي يعتبر من القضايا الرئيسية المتعلقة بالصحة وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه خلال النزاعات تكون النساء والفتيات أكثر عرضة للعنف، كما يصبحن ضحايا للتمييز والتعنيف ويترتب على ذلك عواقب وخيمة على صحتهن العقلية والبدنية.

وذكرت أن الحملة، تنتهي في 10 ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك من أجل الربط بين العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان بشكل وثيق والتأكيد على أن هذا العنف يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان.