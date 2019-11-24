مديرية أمن بنغازي تؤكد نجاح خطتها المُرورية الخطة شملت توزيع أكثر من ألف عنصر من مديرية الأمن في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أكدت مديرية أمن بنغازي، نجاح الخطة المُرورية التي أعدتها، وذلك مع مُباشرة عمل أعضاء الدفعة الجديدة من منتسبي قسم المرور والتراخيص بالمدينة، مشيرة إلى أن هذه الخطة تسير بشكل مدروس.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم الأحد، إن مفترقات مدينة بنغازي تشهد انتشار أمني مُروري كبير، وذلك مع مُباشرة أعضاء الدفعة الجديدة من منتسبي قسم المرور والتراخيص في المدينة لعملهم.

ونوهت المديرية، إلى أن أعضاء الدفعة الجديدة بذلوا جهودا كبيرة مع زملائهم من منتسبي قسم المرور والتراخيص بنغازي في الشوارع والميادين العامة، وقد توجت بنجاح يستحق الإشادة تتمثل في تأمينهم وتنظيمهم العالي لخطوط السير، وفق تعبيرها.

وأوضحت المديرية، أن هذه الخطة المُرورية شملت توزيع أكثر من ألف ضابط وضابط صف وفرد من أفراد مديرية أمن بنغازي على كافة الشوارع الحيوية، بالإضافة إلى توفير العشرات من المعدات والآلات والمركبات المساعدة لهم.

وأضافت مديرية أمن بنغازي، أن الرجال في الميدان استطاعوا تحقيق من خلال هذه الخطة النجاح الذي لمسه المواطن في الطريق وكان له الأثر الكبير على نفوسهم، بحسب البيان الذي نشره مكتب الإعلام الأمني.

وذكر البيان قائلا: “ما نشاهده ونلمسه جميعاً من جهود كبيرة وعظيمة تجعلنا نقف إجلالا لهؤلاء العظماء، وما يبذلونه من جهود وما يلقون من مشاق خلال أدائهم لواجبهم الوطني”.

يشار إلى أن المؤسسات والأجهزة الأمنية في بنغازي بدأت تعود إلى عملها بشكل اعتيادي للقيام بواجبها الأمني نحو المواطن، وذلك بعد انتصار أهالي المدينة على التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وهزيمتهم وطردهم منها.