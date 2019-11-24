مؤسسة النفط تدعم بلديات حوض مرزق

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، تسليم معدات لضخ المياه لبلديات مرزق والشرقية والقطرون ووادي عتبة وتراغن بحوض مرزق، وذلك ضمن برامج التنمية المستدامة للمؤسسة، وجزءً من الاتفاقية المشتركة المبرمة مع شركة “إيني” بشمال إفريقيا.

وأوضحت المؤسسة، أن هذه المعدات قدمتها خلال يومي الأربعاء والخميس وهي تتمثل في 23 مضخة غاطسة لمياه الشرب موزعة على بلديات حوض مرزق، وأربع مضخات لدفع مياه الصرف الصحي وكوابل كهربائية ولوحات تحكم للمضخات لكل من القطرون والشرقية ومرزق.

بالإضافة إلى تقديم ثمانية مولدات كهربائية لصالح مستشفياتي القطرون وتساوه، وذلك لحل مختنقات بمواقع أخرى من بلديات حوض مرزق، وفق ما ذكرت المؤسسة على موقعها الإلكتروني.

وقد حضر مراسم التسليم متابع المشاريع بإدارة التنمية في المؤسسة عادل بن قبلية، ومنسق مشاريع التنمية المستدامة بشركة “إيني” عبد الرؤوف موسى، ومدير شركة المياه والصرف الصحي عبدالله عمورة، وعضو لجنة التواصل بحوض مرزق عمر علي.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط، مواصلة جهودها التنموية في كافة المناطق المجاورة لعملياتها رغم التحديات التي تواجهها، على حد قولها.