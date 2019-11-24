في عمليات منفصلة.. إنقاذ 490 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا الغربية المهاجرون كانوا من جنسيات إفريقية مختلفة وجرى إنزالهم في موانئ الخمس وطرابلس

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أعلنت القوات البحرية الليبية في طرابلس، عن إنقاذ 490 مهاجرا غير شرعيا، في عدة عمليات منفصلة قبالة سواحل طرابلس والقره بولي والخمس والزاوية.

وبحسب مكتب الإعلام والثقافة البحرية بالقوات البحرية الليبية، فأن هذه العمليات جرت خلال الأيام الثلاثة الماضي، وشملت إنقاذ مهاجرين من عدة جنسيات إفريقية مختلفة، وجرى إنزال المهاجرين في موانئ الخمس وطرابلس بعد تقديم المساعدات الإنسانية لهم.

وقد شهدت إحدى عمليات الإنقاذ حالة وضع لمهاجرة غير شرعية، وذلك خلال رحلة إنقاذ في البحر نفذها حرس السواحل الليبي، على متن الزورق “فزان”، حيث ساعد أحد أفراد الطاقم في عملية ولادة طفلة بحالة صحية ممتازة، وجرى نقلها إلى إحدى المصحات الخاصة بمدينة الخمس.

وأشار مكتب الإعلام، أن آخر مجموعة أنقذوا من قرب حقل البوري وعددهم 57، وقبلها 50 أيضا من شمال غرب الخمس، وسبقتها أعدادا أخرى تقارب 379 مهاجرا قرب القره بوللي شمال طرابلس والزاوية.

وقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الجمعة الماضية، عن إعادة أكثر من 8600 مهاجر إلى مراكز الاحتجاز المزدحمة في ليبيا، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة وثقت ظروفاً غير مقبولة وانتهاكات لحقوق الإنسان وحالات الاختفاء.

وقالت المنظمة، إنها رصدت ما لا يقل عن تسعة قوارب تحمل أكثر من 600 مهاجرا قبالة السواحل الليبية خلال يومين، موضحة أن القارب العاشر وصل الخميس إلى جزيرة لامبيدوسا في إيطاليا وعلى متنه 74 مهاجرا.