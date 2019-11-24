بوتشينو يؤكد حرص إيطاليا على دعم ليبيا لحل أزمة الهجرة غير الشرعية سيّالة يجتمع مع السفير الإيطالي

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أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو خلال لقائه مع وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بحكومة الوفاق محمد سيّالة، اليوم الأحد، على دعم بلاده لحكومة الوفاق فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية.

واجتمع سّالة مع بوتشينو اليوم الأحد بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، وتناولا العلاقات الثنائية بين حكومة الوفاق المدعومة أمميًا وإيطاليا وسبل تعزيزها.

وقال مكتب الإعلام بوزارة الخارجية، إن السفير الإيطالي أكد لوزير الخارجية، حرص روما على دعم الجانب الليبي، فيما يتعلق بالهجرة غير القانونية ووضع الحلول اللازمة لمعالجة أوضاع المهاجرين غير القانونيين.