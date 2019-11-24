بلدية بنغازي تشرع في تركيب الحواجز الخرسانية في مُنتصف الطريق

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أعلنت بلدية بنغازي اليوم الأحد أنها شرعت في تركيب الحواجز الخرسانية في مُنتصف الطريق الدائري الثالث (الطريق السريع ) بين الاتجاهين.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن هذا العمل يأتي ضمن جُملة الأعمال تتخذها البلدية بشأن مُعالجة أسباب حوادث المركبات الآلية في الطريق السريع وللحد منها.

يشار إلى أن الطريق السريع في مدينة بنغازي شهد الفترة حوادث سير بشكل لافت مادفع البلدية وقسم المرور في المدينة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من هذه الحوادث.