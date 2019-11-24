بكمية وصلت إلى 5220 لتر .. أمن الواحات تحبط عملية تهريب للوقود من قبل تشاديين

بكمية وصلت إلى 5220 لتر .. أمن الواحات تحبط عملية تهريب للوقود من قبل تشاديين إحالة القضية لقسم البحث الجنائي للقيام بالإجراءات المطلوبة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع الواحات من ضبط تشكيل عصابي يتكون من خمسة عشر تشادي بينهم ثلاثة من زعماء التشكيل في مدينة جالو .

وأعلن الجهاز أن عملية المداهمة كانت أمس السبت حيث تم ضبط كميات كبيرة من بنزين تقدر بعدد “77”جالونة تتسع 60 لتر من بنزين، إضافة إلى “600” لتر أخرى معدة للتهريب خارج البلاد .

وقال آمر الجهاز عقيد عبدالقادر أمبية إن عناصر الجهاز تمكنوا بعد رصد تحركات العصابة من ضبط هذه الكمية .

أمبية لفت إلى أن هذه الكمية كانت على متن “3” سيارات نوع تويوتا، مشيرًا إلى أنه سيتم إحالة الكمية إلى البحث الجنائي بمديرية الأمن جالو للقيام بالإجراءات المطلوبة .

يشار إلى أن قوات الأمن في منطقة الواحات تمكنت في منتصف أكتوبر الماضي من القبض على أحد كبار تجار المخدرات بحوزته 35 كيلو جراما من الكوكايين.

وأوضح المكتب أن هذه الكمية المضبوطة تقدر قيمتها بملايين الدينارات وتعد ضمن أكبر الضبطيات عربيًا ودوليًا.