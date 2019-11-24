بعد “42” يوم من إعلان انطلاقه .. بعض المناطق التعليمة تعلن فتح أبواب المدارس

بعد “42” يوم من إعلان انطلاقه .. بعض المناطق التعليمة تعلن فتح أبواب المدارس انطلاقة العام الدراسي لم يشهد أي عراقيل تذكر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شهدت بعض المدارس في شوق وغرب وجنوب ليبيا اليوم الاحد انطلاق فعاليات العام الدراسي الحالي 2019 -2020م بعد التأخير الذي لحق هذا العام بسبب اعتصام المعلمين والمعلمات بسبب تأخر السلطات في صرف الزيادة المتفق عليها في القرار رقم “4” .

وتأخر العام الدراسي لهذا العام في كامل التراب الليبي، بسبب تصعيد النقابة العامة للمعلمين في ليبيا موقفها من الحكومة المؤقتة أو حكومة الوفاق، وذلك لعدم تنفيذ قانون زيادة العاملين في قطاع التعليم الصادر عن مجلس النواب وأعلنت الدخول في إضراب عام.

ودعت النقابة جميع فروعها النقابية في ليبيا إلى الدخول في إضراب عام ، وذلك عقب تنظيمها لوقفة احتجاجية في ميدان المعلم بوسط بنغازي في السابع من نوفمبر الماضي .

وأرجعت النقابة الدخول في إضراب مفتوح إلى عدم الالتزام بالاتفاق الموقع بين رئاسة مجلس النواب والنقابة العامة للمعلمين يوم 15 أكتوبر الماضي، والقاضي بصرف 50 بالمئة من الزيادة المقررة وفقًا لقانون الزيادة ابتداء من شهر نوفمبر الجاري، على أن تكون النسبة المتبقية كمديونية تدفع لاحقًا، متى تحسنت الظروف.

وشهدت مدينة صبرتة اليوم الأحد انطلاق العام الدراسي بكافة مدارس مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي فالتحق عدد 25840 تلميذ وطالب، بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، بالإضافة إلى عدد من التلاميذ والطلاب النازحين من عدة مناطق.

وتابع مراقب التعليم على عمر يحيى، ومدير مكتب شؤون مكتب التعليم الأساسي هشام الجمل، ورئيس وحدة التفتيش التربوي بصبراتة محمد التواتي، تابعوا انطلاقة العام الدراسي بمدرسة رافع الأنصاري بحضور مدير المدرسة والمعلمين والموظفين.

ولم يشهد انطلاقة العام الدراسي أي عراقيل، بالإضافة إلى تعاون كافة الأجهزة الأمنية وقسم المرور في تسيير وتيسير حركة المرور أمام المدارس.

يشار إلى أن وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل”المقال” أصدر القرار رقم (1072) لسنة 2019م بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة النقل لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والشهادات العامة للعام الدراسي 2019/2020م.

ونشرت صفحة وزارة التعليم الليبية الرسمية على موقع فيسبوك قرار وزير التعليم رقم (1072) لسنة 2019م بشأن تحديد جدول مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة سنوات النقل والشهادات العامة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2018-2019م و موعد اختبارات الشهادة الإعدادية و الثانوية 2019 الدور الاول و الدور الثاني.

وحددت الوزارة الثالث عشر من أكتوبر 2019 موعداً لبداية العام الدراسي الجديد لمرحلتي التعليم الأساسي لطلبة الشهادات، والنقل، أما مرحلة التعليم الثانوي لطلبة الشهادات والنقل في يوم 20 أكتوبر 2019.

فيما تم تحديد الثالث والعشرين من يناير 2020 المقبل، موعداً لنهاية الفصل الدراسي الأول لكافة سنوات النقل في المرحلتين التعليم الأساسي والثانوي.

ومن جهته، قال النقيب العام لمعلمي ليبيا عبدالنبي النف إن اتفاقنا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كان إيجابيًا.

وأضاف النف في بيان مرئي بث على مواقع التواصل الاجتماعي أن من أهم بنود الاتفاق أنه لابد من تنفيذ قانون رقم 4 بالكامل في مرتب شهر أكتوبر الماضي .

وتابع النقيب العام :”طالبنا بمطالبنا وفق قدرات الدولة ومراعاة لظروفها،أما بقية التفاصيل قيد النقاش وننتظر دعوة لاستكمال هذا الاتفاق”.

وأكد النف أنه مستمرون في اعتصامهم إلى أن يطبق هذا الاتفاق، وسيستمرون إلى أن تذعن حكومة الوفاق إلى مطالب المعلمين وهو أمر أوجبه القانون.

وأشار النقيب إلى أنهم رفعوا قضية مستعجلة في القضاء الإداري والأسبوع المقبل تكون جلسة للمداولة وإصدار حكم.

وشدد النف على أن الاعتصام مستمر حتى تنفيذ المطالب قائلا :”لن نتنازل عن حقنا أبدًا نريد وطن يحترم المعلم نريد وطن يكرم فيه المعلم”.

وفي ذات الشأن، أعلن عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد، عن بدء العام الدراسي اعتبارا من الأحد الموافق للرابع والعشرين من نوفمبر الجاري، وإنهاء اعتصام المعلمين.

عماري أشار ، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء الماضي بالمركز الإعلامي لديوان مجلس الوزراء بطرابلس، إلى عقد اجتماعات مع مراقبي التعليم بالبلديات والنقابات والتنسيقيات، للاستماع إلى مطالب المعتصمين وتبادل الآراء بكل شفافية لحلحة المشاكل بأقل التكاليف الممكنة.

ووجه عماري، اعتذاره إلى المعلمين وكل من يمثل هذه الشريحة، مؤكدا على بدء النقاش الجدي والفعلي حول جدولة مرتبات الدولة وتوحيدها لتحقيق العدالة الاجتماعية، بحسب ما نشرت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وأعرب عماري، عن شكره لمراقبي التعليم بالبلديات والنقابات والتنسيقيات لموقفهم الوطني ورفضهم أي محاولة لتسيس الحراك وجعلوه حراك مهني صرف بعيدا عن أي محاولات لتشويهه، وفق قوله.