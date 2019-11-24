الظواهر السلبية يضبط مصري يبيع الخضروات والفواكه أمام مديرية أمن بنغازي بعد التحقق اتضح بأن المركبة مستأجرة والبائع ليس لديه أي إجراءات

أخبار ليبيا24

ضبط جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة اليوم الأحد شخص مصري الجنسية يبيع الخضراوات أمام مديرية أمن بنغازي.

وأكد المكتب الإعلامي في الجهاز أن الشخص المصري لا يملك أي أوراق ثبوتية ولا صحية يقوم ببيع الخضروات والفواكه على قارعة الطريق.

وأوضح مكتب الإعلام أن الخضراوات والفواكه مُحملة على سيارة نقل “كنتر” حيث تعرضت الخضروات لأشعة الشمس والأتربة والبكتيريا.

وأفاد مكتب الإعلام أنه بعد التحقق اتضح بأن المركبة مستأجرة والبائع ليس لديه أي إجراءات، موضحًا أنه تمت مصادرة المركبة وإحالة الأجنبي والخضروات المصادرة إلى جهات الاختصاص.