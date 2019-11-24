السراج يبحث مع الملك البحريني مستجدات الأوضاع في ليبيا تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية بليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين

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أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأحد، محادثات مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مستجدات الأوضاع في ليبيا، وذلك خلال زيارته العاصمة البحرينية المنامة،

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب آل خليفة، في بداية اللقاء بزيارة السراج، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، معربا عن تقديره ودعم بلاده لما يبذله الأخير من جهد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

من جانبه عبر السراج، عن شكر وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، قائلا: “إن زيارته توفر فرصة طيبة للتشاور”، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

واطلع السراج، ملك البحرين على مستجدات الأوضاع في ليبيا وتداعيات العدوان على العاصمة طرابلس، وفق قوله، وتحدث عن التدخلات الخارجية السلبية التي ساهمت وتساهم في تفاقم الأزمة الليبية، وتطرقت المحادثات لجهود محاربة الإرهاب وأهمية التنسيق للقضاء عليه.

وقد حضر اجتماع رئيس المجلس الرئاسي والملك البحريني الذي عقد بقصر الصافرية، مستشار الرئيس للأمن القومي تاج الدين الرزاقي، وسفير ليبيا لدى البحرين فوزي عبد العال.