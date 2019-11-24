الحكومة المؤقتة تحصص 8 ملايين دينار للحد من الفيضانات

يؤذن لوزارة المالية والتخطيط بتسييل هذا المبلغ لصالح لجنة الأزمة والطوارئ

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أخبار ليبيا 24

قررت الحكومة الموقتة، تخصيص مبلغ مالي قدره ثمانية ملايين دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية للحد من آثار الفيضانات في العديد من المناطق.

وأذنت الحكومة في قراره الصادر أمس السبت، لوزارة المالية والتخطيط بتسييل هذا المبلغ لصالح لجنة الأزمة والطوارئ بوزارة الشؤون الاجتماعية للحد من آثار الفيضانات في عديد المناطق، على أن يتم الخصم من الاعتمادات المالية المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة لسنة 2019.

وأشارت الحكومة، إلى ضرورة استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا لتنظيم اللوائح السارية، مشددة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، مطالبة الجهات المعنية تنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.

يشار إلى أن عدة مناطق في شرق البلاد وجنوبها قد شهدت وقوع فيضانات وأمطار غزيرة، مما أدى إلى سقوط ضحايا بشرية وخسائر مادية فادحة.

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