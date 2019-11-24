الحالة الجوية السائدة والمتوقعة في ليبيا اليوم الأحد

أخبار ليبيا24

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد توقعات الحالة الجوية السائدة والمتوقعة في ليبيا.

وأوضح المركز أن منخفضًا جويًا جنوب إيطاليا يؤثر على مناطق شمال ليبيا حيث تكون الرياح غربية نشطة السرعة وباردة نسبيا على مناطق الشمال الغربي تسبب في اضطراب حالة البحر مع انخفاض في درجات الحرارة حيث تتراوح ما بين ( 15 – 20 ) مْ ولا تتجاوز (8) درجات مئوية أثناء الليل والصباح الباكر على المناطق الجبلية ، وتتكاثر السحب من حين لآخر على المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

وأشار المركز إلى أن هذا المنخفض يؤثر على مناطق شرق ليبيا برياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار هذا اليوم قد تسبب فى هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق مع ارتفاع في درجات الحرارة حيث تتراوح مابين ( 22 – 28 ) مْ وتتحول الرياح تدريجيا من هذه الليلة إلى غربية فجنوبية غربية مع تحسن فى الرؤية مع انخفاض درجات الحرارة يوم الغد و فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على سهل بنغازي والجبل الأخضر وتكون الفرصة أفضل يوم الثلاثاء.

وأكد المركز أن الحرارة تكون على مناطق الجنوب الغربى مابين (28 – 31) مْ ولا تتجاوز(21) مْ على غدامس والحمادة وتنخفض تدريجيا من يوم الغد.

وعلى مناطق الجنوب الشرقي وتتراوح ما بين ( 31 – 35 ) مْ وتنخفض تدريجيا من يوم الغد.