يوم توعوي لمرض السكر بمركز راس أعبيدة الصحي

تقديم برامج توعوية للمترددين على المركز

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أخبار ليبيا24- خاص

نظم مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية بنغازي برنامج توعوي بالمركز الصحي راس أعبيدة بمناسبة اليوم العالمي للسكري.

وتضمن البرنامج الذي أقيم الخميس تقديم برامج توعوية للمترددين على المركز ركزت على التعريف بمرض السكري وسبل الوقاية منه والسيطرة عليه.

كما تم خلال البرنامج قياس نسبة السكر في الدم ، وقياس ضغط الدم للمترددين على المركز، وتوزيع مطبوعات التوعوية.

يشار إلى أن هذه الأنشطه جاءت ضمن برامج وأنشطة اليوم العالمي للسكري.

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