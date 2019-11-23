وفد من بلدية السدرة يطلب من رئيس مجلس النواب معالجة مشاكل البلدية

وفد من بلدية السدرة يطلب من رئيس مجلس النواب معالجة مشاكل البلدية

أخبار ليبيا 24 – خاص

طلب وفد من بلدية السدرة خلال لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمعالجة المشاكل التي تعترض المخططات السابقة ووضعية البلدية.

وناقش صالح خلال لقاءه عدد من الحكماء والأعيان بلدية السدرة شتى المجالات خاصة المتعلقة بالصحة والتعليم والصيانة والمخططات الإسكانية.

وتعهد رئيس المجلس بإحالة هذه المتطلبات إلى رئاسة الحكومة الليبية المؤقتة والتى بدورها سوف تحيلها الى الوزارات والهيئات والمؤسسات المختصة لتنفيذها حسب خطة الحكومة الليبية المؤقتة في ذلك.