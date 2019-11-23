معيتيق لقناة “دي دبليو”: لا وجود للعبودية في ليبيا وكل التقارير حول ذلك كاذبة

معيتيق لقناة “دي دبليو”: لا وجود للعبودية في ليبيا وكل التقارير حول ذلك كاذبة معيتيق يتهم الاتحاد الأوروبي بالفشل في تقديم مساعدة لليبيا

أخبار ليبيا24

نفى عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتق في مقابلة مع قناة “دي دبليو” الألمانية وجود عبودية في ليبيا، معتبرًا أن التقارير التي ظهرت على مدار العامين الماضيين بشأن تعرض المهاجرين للعبودية كانت كاذبة.

وقال معيتيق، في جزء من المقابلة التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس في وقت سابق من هذا الشهر، وترجمتها أخبار ليبيا 24، “إن هذه معلومات كاذبة. ليس لدينا عبودية في ليبيا”.

ودعا معيتيق، إلى تقديم المزيد من المساعدة من المجتمع الدولي وأوروبا على وجه الخصوص، لمعالجة وضع المهاجرين في ليبيا، مشيرًا إلى أن حكومة الوفاق لو كانت لديها معلومات (عن العبودية) فستقوم بعملها.

وتساءل معيتيق خلال المقابلة، “أين هذه التقارير عندما يقوم خفر السواحل لدينا – مع عدد قليل جدًا من السفن التي لدينا – بإنقاذ الآلاف من الأرواح كل صباح وكل يوم أين هذه التقارير عندما نحاول مساعدة هؤلاء المهاجرين في وسط الصحراء الليبية؟”.

وقال، “لقد عملنا كثيرًا لإنقاذ حياة المهاجرين، ونعتقد أنه يجب أن تكون لدينا تقارير أفضل وفهم أفضل للمشاكل”.

واعترف معيتيق بوجود نحو 800 ألف مهاجر غير شرعي حاليًا في ليبيا، مؤكدا إن ليبيا وحدها لا يمكنها التعامل مع قضايا المهاجرين.

واتهم معيتيق، الاتحاد الأوروبي بالفشل في الوفاء بوعوده بالمساعدة، وقال: “لدينا مشكلة مع حدودنا، ولدينا مشكلة مع اللاجئين، ولدينا مشكلة المهاجرين غير الشرعيين، ولا يمكننا أن نفعل كل شيء في نفس الوقت”.

وأضاف، “نحن أمة أفريقية وأمة عربية وأمة متوسطية وهناك مسؤولية تقع على عاتقنا كحكومة، لكننا في وقت صراع، ولهذا السبب نحتاج إلى المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبنا، ويساعدنا في إدارة هذه الأزمة”.