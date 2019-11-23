مركز الرقابة يرفض شوكولاتة “Beyaz”

لم يتم إدراج الكمية لرفض مندوب الشركة الحضور لحصرها

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أخبار ليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن رفض شحنة موردة نوع السلعة شوكولاتة علامة تجارية ““Beyaz.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن أسباب الرفض التغير في القوام وكذلك لوجود إذابة بها.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أنه لم يتم إدراج الكمية لرفض مندوب الشركة الحضور لحصرها .

ولفت مركز الرقابة إلى أن بلد المنشأ والمصدر دولة تركيا، مشيرًا إلى أن نقطة الوصول ميناء مصراتة البحري.

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