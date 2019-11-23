مراقبة التعليم بالكفرة: غدًا بدء العام الدراسي الجديد

مراقبة التعليم بالكفرة: غدًا بدء العام الدراسي الجديد تعليم الكفرة يناشد المعلمين المضربين الاستجابة لدعوته

أخبار ليبيا24

دعت مراقبة التربية والتعليم الكفرة اليوم السبت مدراء مدارس التعليم الأساسي والثانوي إلى بدء العام الدراسي الجديد اعتبارًا من يوم غد الأحد، وذلك في ظل استمرار إضراب العاملين بالتعليم عن العمل.

ووجهت المراقبة رسالة إلى مدراء مدارس التعليم الأساسي والثانوي والتعليم الحر في بلدية الكفرة تدعوهم من خلالها إلى فتح المدارس وبدء الدراسة.

وقالت المراقبة، “السادة مدراء مدارس التعليم الأساسي والثانوي والتعليم الحر، غداً دراسة في جميع المدارس وعلى جميع المعلمين والمعلمات والعاملين الحضور”.

وأضافت، “لنبدأ معاً تعليم أبنائنا وبإذن الله تعالى ستتحقق مطالبكم المشروعة وفق ما تتخذه الآن الجهات المختصة لتنفيذ القانون الذي كفل لكم حقوقكم والله ولي التوفيق”.

مراقب التربية والتعليم ببلدية الكفرة، أحمد محمد الأمين، قد ناشد قبل أيام المعلمين ومدراء المدارس بتعليق الإضراب وبدء العام الدراسي.

وأكد الأمين، أن رسالة المعلمين قد وصلت وأن الهدف قد تحقق وأن الحكومتين المؤقتة والوفاق تسعيان إلى إرضائهم وتكفل حقوقهم.

ودعا الأمين إلى التضافر وفتح المدارس أمام الطلاب، وقال، “كلنا أمل نحن في مراقبة التربية والتعليم بالكفرة أن نرى غدا الأحد الخلايا المدرسية قد بدأت تعج بمعلميها ومعلماتها وهم يحضنون طلابهم وتلاميذهم”.