مؤسسة النفط تسلم حوض مرزق معدات لضخ المياه هذه الخطوة في إطار برامج التنمية المستدامة للمؤسسة

أخبار ليبيا 24 – خاص

سلمت المؤسسة الوطنية للنفط معدات لضخ المياه الى بلديات مرزق و الشرقية والقطرون ووادي عتبة وتراغن في حوض مرزق،

وحضر تسليم المعدات متابع المشاريع بإدارة التنمية، عادل بن قبلية، و منسق مشاريع التنمية المستدامة بشركة ايني شمال أفريقيا عبد الرؤوف موسى، مدير شركة المياه والصرف الصحي، و عبدالله عمورة، و عضو لجنة التواصل بحوض مرزق عمر على

وجاءت هذه الخطوة في إطار برامج التنمية المستدامة للمؤسسة، وكجزء من الاتفاقية المشتركة المبرمة مع شركة إيني شمال إفريقيا.

وتمثلت المعدات التي سلمت في 23 مضخة غاطسة لمياه الشرب موزعة على بلديات حوض مرزق، و4 مضخات لدفع مياه الصرف الصحي وكوابل كهربائية ولوحات *تحكم للمضخات* لكل من القطرون والشرقية ومرزق،

وقامت المؤسسة الوطنية للنفط بمنح 8 مولدات كهربائية لمستشفى القطرون ومستشفى تساوه وذلك لحل المختنقات بمواقع أخرى من بلديات حوض مروق.