عقيلة صالح يستعرض القضايا المتعلقة بإعادة إعمار تاورغاء

ميزانية مالية تصرف لبلدية تاورغاء لمواجهة بعض الاحتياجات

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أخبار ليبيا 24 – خاص

استعرض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع وفد من بلدية تاورغاء عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بإعادة إعمار المدينة والمناطق التابعة لها.

وناقش صالح مع الوفد الذي استقبله أمس الجمعة صيانة الكهرباء والمياه والمباني الحكومية والشوارع ومقار المستشفيات والمستوصفات وغيرها مما يحتاجه المواطن في بلدية تاورغاء.

وبحث رئيس مجلس النواب كذلك مع الوفد الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الضرورية الأخرى من علاج صحي للمرضى الذين يحتاجون إلى علاج خاصة المستعصية منها وتوفير المياه والكهرباء والصيانة اللازمة للمباني العامة والخاصة.

وطرح خلال اللقاء توفير ميزانية مالية تصرف لبلدية تاورغاء لمواجهة بعض الاحتياجات الضرورية للبلدية والمواطن.

وأكد صالح بأن الاهتمام ببلدية تاورغاء هام جدا وعودة سكانها وتقديم الخدمات الضرورية لهم، موضحًا سوف يحيل متطلبات البلدية إلى رئاسة الحكومة الليبية المؤقتة والتى بدورها سوف تخاطب الوزارات والهيئات والمؤسسات المختصة بتوفير المتطلبات لتعود الحياة بشكل طبيعي لسكانها.

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